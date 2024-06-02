ФИНАЛ: "Карабах" встретится с "Зирой"

Сегодня состоится финальный матч Кубка Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что последний матч сезона 2023/24 состоится на «Лив Бона Деа Арена».

За титул сразятся две лучшие команды Премьер-лиги. «Карабах», желающий поднять кубок в восьмой раз, также стремится сделать «золотой дубль». «Зира» постарается завоевать первый титул в своей истории реваншем за финал двухлетней давности.

Отметим, что перед матчем будет организована шоу-программа с участием Айгюн Кязимовой.

Кубок Азербайджана

Финал

2 июня

20:00. «Карабах» – «Зира»

«Лив Бона Деа Арена»

İdman.biz