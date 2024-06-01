Третий финал сильнейших

Завтра состоится финал Кубка Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в решающем матче встретятся золотые и серебряные призеры Премьер-лиги.

"Карабах" будет бороться за "Золотой дубль", а "Зира" - за первый титул. Это третий подобный финал в истории азербайджанского футбола.

Лишь дважды до этого две сильнейшие команды Премьер-лиги играли в финале кубка. Первый подобный случай был в сезоне 2003/04. «Нефтчи», сделавший «золотой дубль», в дополнительное время обыграл серебряного призера «Шамкир» - 1:0.

Похожий случай произошел 13 лет спустя. Обошедший в битве за чемпионство "Габалу" "Карабах" расправился с ней и в финале кубка, забив два безответных мяча.

В обоих финалах чемпион обыграл серебряного призера. «Карабах» попытается продолжить эту традицию, а «Зира» - воспрепятствовать ей.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Зирой" пройдет на "Лив Бона Деа Арена".

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