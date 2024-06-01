"На его месте я бы сделал другой выбор"

«После успеха на последнем чемпионате Европы наши ожидания - золотая медаль».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер мини-футбольной команды "Азнур" Раджаб Фараджзаде.

Бывший футзалист сборной Азербайджана озвучил ожидания от нашей сборной на чемпионате Европы, который пройдет в Боснии и Герцеговине. Он сказал, что очень верит в нашу команду:

«На этот раз будет сложнее. Потому что против последнего чемпиона Европы все будут готовиться с двойной ответственностью. Но это не меняет наших ожиданий. Ждем чемпионство Европы. Наше преимущество в том, что наша команда стала еще сильнее и увеличила свой опыт. Прошлый чемпионат Азербайджана тоже был интересным. 8 команд из 14 были хорошими и интересными. Верю, что наша команда под руководством Эльшада Гулиева добьется новых успехов».

Фараджзаде также оценил отбор в сборную:

«От «Азнура» приглашены 2 игрока. Это Турал Маммадрзаев и Кямран Гурбатов. Оба проводили хорошие игры. Я уважаю выбор тренера сборной. Возможно, если бы я был на его месте, то сделал другой выбор. У каждого тренера есть свой выбор. Думаю в сборной собраны самые сильные. Надеюсь, что игроки нашей команды оправдают доверие и покажут достойную игру».

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан сыграет с Бельгией, Италией и Францией. Свою первую игру команда Эльшада Гулиева проведет 2 июня против Бельгии.

Эмин Ага

İdman.biz