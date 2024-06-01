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"В игре со сборной Азербайджана мы получили то, что хотели"

Азербайджанский футбол
Новости
1 Июня 2024 08:28
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"В игре со сборной Азербайджана мы получили то, что хотели"

«Главной целью было выиграть игру, в которую мы играли дома».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Турецкий специалист прокомментировала победу со счетом 1:0 над Азербайджаном в Лиге Б ЕВРО-2025:

«Мы выиграли первую игру. Сейчас наша цель - выиграть выездной матч. Основная цель - выход в плей-офф. Мы прилагаем все усилия, чтобы достичь этого».

Неджла Гюнгёр Кырагасы рассказал, что в игре против сборной Азербайджана они лучше владели мячом:

«Мы знали, что соперник будет жестко начинать игру, а затем защищаться. Поэтому играли не торопясь. Владея мячом, мы опасно действовали в линии нападения. Мы получили то, что хотели. Мы выиграли 8 из 9 последних игр. Этот результат показывает, что женский футбол развивается».

Отметим, что следующий матч между командами пройдет 4 июня в Баку.

İdman.biz

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