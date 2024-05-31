31 Мая 2024
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Объявлено время игр плей-офф

Азербайджанский футбол
Новости
31 Мая 2024 22:33
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Объявлено время игр плей-офф

Определено время игр плей-офф между командами «Араз Саатлы» и «Джабраил» в I лиге.

Как сообщает İdman.biz, первый матч примет «Джабраил». Матч состоится 9 июня в 18:30 на «АСКО Арене».

Ответный матч состоится 15 июня. До 5 июня стадион Олимпийского спортивного комплекса Саатлы будет проверен на предмет телевещания и организационных вопросов. По результатам проверки будет объявлено место и время ответного матча.

Отметим, что обе игры будут транслироваться в прямом эфире телеканалом «Cbc Sport» и на них будет использоваться система VAR.

İdman.biz

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