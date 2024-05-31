25 игроков в сборной Азербайджана

Объявлен состав сборной Азербайджана U21.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша команда, которую тренирует Самир Алиев, встретится со Словакией 7 июня в Братиславе и с Болгарией 11 июня в Баку. Команда U-21, которая начнет тренировки 1 июня, отправится в Братиславу 5 июня и вернется через день после матча со Словакией.

Игроки "Карабаха" присоединятся к национальной сборной 3 июня после финальной игры Кубка Азербайджана.

Отметим, что матч Словакия-Азербайджан начнется в Тренировочном центре Сенец в 20:30 по бакинскому времени, а матч Азербайджан-Болгария - на «Лив Бона Деа Арена» в 20:00.

Н ИМЯ/ФАМИЛИЯ КЛУБ 1 Амин Рамазанов Карабах 2 Хаял Фарзуллаев Сумгаит 3 Юсиф Иманов Сабах 4 Сулейман Дамадаев Шамахы 5 Ибрагим Рамазанов Габала 6 Сеймур Мамедов Сабах 7 Джалал Гусейнов Арда Кырджали (Болгария) 8 Эшгин Ахмедов Габала 9 Абдулла Рзаев Араз-Нахчыван 10 Руфат Ахмедов Кяпаз 11 Руфат Аббасов Нефтчи 12 Мирали Ахмедов Араз-Нахчыван 13 Махир Гасанов Кяпаз 14 Гурбан Сафаров Шамахы 15 Самир Магеррамли Шамахы 16 Эльджан Абилов Нефтчи 17 Рамин Насирли Араз-Нахчыван 18 Хаял Алиев Сабах 19 Мурад Велиев Нымме Юнайтед (Эстония) 20 Фарид Юсифли Туран Товуз 21 Шахин Шахнияров Габала 22 Зейнаддин Абдурахманов Сабаил 23 Самир Абдуллаев Сабаил 24 Агададаш Сальянский Нефтчи 25 Нариман Ахундзаде Карабах

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