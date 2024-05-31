Аскер Абдуллаев отправлен в отставку

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Аскер Абдуллаев расстался с «Имишли», которым он руководил.

Как сообщает İdman.biz, такое решение приняло руководство клуба I лиги.

Решение было принято на совещании с тренерским штабом. На встрече обсуждались итоги прошедшего сезона. Сначала был заслушан отчет тренерского штаба. Было отмечено, что хотя результат оказался не таким, как планировалось, «Имишли» добился лучшего результата в своей истории.

Руководство регионального представителя сочло отчет удовлетворительным. После этого состоялись обсуждения следующего сезона. Было решено, что «Имишли» в следующем сезоне целесообразнее будет выступать с новым тренерским составом. Абдуллаев и его помощники разошлись по обоюдному согласию.

Отметим, что в прошлом сезоне «Имишли» занял 4-е место в I лиге.

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