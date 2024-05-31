Решение "Карабаха" перед финалом

Определено время пресс-конференций и открытой тренировки перед финальным матчем Кубка Азербайджана, который состоится 2 июня.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Но за день до встречи "Карабаха" и "Зиры" открытая тренировка будет только у одной команды. Открытая тренировка бакинского клуба для СМИ начнется в 18:00. "Карабах" решил не проводить открытую тренировку.
Пресс-конференция главного тренера агдамского клуба Гурбана Гурбанова начнется в 16:30. В 17:30 перед журналистами предстанет тренер "Зиры" Рашад Садыхов.
Отметим, что предматчевые пресс-конференции и открытая тренировка пройдут на «Лив Бона Деа Арена».
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