8-й кубок "Карабаха", мечта "Зиры"

Лишь один из двух финалистов Кубка Азербайджана ранее выигрывал этот титул.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" 7 раз становился победителем соревнования.

Агдамский клуб является абсолютным рекордсменом по завоеванию кубков. Региональный представитель постарается увеличить отрыв от остальных, обновив свой рекорд.

"Зира" имеет шанс выиграть первый кубок в своей истории. Если бакинский клуб добьется успеха, он войдет в историю как 10-я команда, выигравшая соревнование.

Таким образом, титул в соревнованиях, проводимых с 1992 года, завоевали 9 клубов: "Карабах" - 7, "Нефтчи" - 6, "Кяпаз" - 4, "Хазар Лянкяран", "Баку" - 3, "Кешля" (сейчас " Шамахы"), "Габала" - 2, "Иншаатчы" Б, "Шафа" - 1.

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