"Араз-Нахчыван" продлил контракт с шестью игроками

«Араз-Нахчыван», продолжающий трансферную работу в связи с новым сезоном, сохранил в команде 6 игроков, у которых истекли контракты.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовал официальный сайт клуба.

Команда продлила контракты с Кристианом Аврамом, Вадимом Абдуллаевым, Нуно Родригесом, Игорем Рибейро, Вандерсоном и Эльчином Мустафаевым. Эти футболисты также войдут в состав команды «Араз-Нахчыван» в сезоне 2024/25.

Отметим, что ранее «Араз-Нахчыван» подписал Урфана Аббасова, Омара Булудова, Тарлана Ахмедлы и Ульву Искендерова.

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