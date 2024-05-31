Прощальные слова Фарруха Махмудова

«Сегодня мой последний день на посту главного исполнительного директора ПФК «Нефтчи».

İdman.biz передает, что об этом сообщил Фаррух Махмудов, главный исполнительный директор «Нефтчи».

Он рассказал, что расстался с клубом по обоюдному согласию:

"Я горжусь тем, что являюсь частью этого почетного и в то же время ответственного пути.

Хотя нам не удалось реализовать все поставленные за этот период цели, мы проделали содержательные и перспективные работы. Этими работами, которые не были перед глазами, мы заложили основу великой эпохи, великих перемен.

Хочу поблагодарить всех - своих одноклубников, игроков, коллег, болельщиков, желаю «Нефтчи» удачи, заслуженных мест и блестящих достижений".

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