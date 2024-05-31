Казахстан на игру с Азербайджаном выйдет без главного тренера - ПРИЧИНА

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев подал в отставку.

İdman.biz сообщает, что информацию об этом распространила казахстанская пресса.

Отставка произошла после встречи президента местной федерации с тренерским штабом национальной сборной Адилем Барменкуловым. Сообщается, что Адиев пошел на этот шаг из-за семейных проблем.

Помимо национальной сборной, российский специалист тренирует клуб «Ахмат» на своей родине.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Казахстаном в товарищеском матче 11 июня в Венгрии. Игра начнется в 18:00.

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