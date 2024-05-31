Наша сборная против Турции

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередную игру.
İdman.biz сообщает, что в отборочном этапе чемпионата Европы наша сборная встретится с Турцией.
Матч III тура I группы Лиги Б состоится в Эрзинджане. Набрав одно очко в двух предыдущих турах, команда под руководством Сиясета Аскерова будет бороться за первую победу.
Отметим, что свою следующую игру наша сборная проведет 4 июня. Наша команда примет Турцию в Баку.
Отборочный этап ЕВРО-2025
Лига Б, Группа I
31 мая
21:00. Турция - Азербайджан
Судья: Александра Коллен (Франция).
Стадион 13 февраля Эрзинджан
İdman.biz