31 Мая 2024
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"Матчи с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения реализации нашей мечты"

Азербайджанский футбол
Новости
31 Мая 2024 07:37
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"Матчи с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения реализации нашей мечты"

«Эти две игры, которые мы проведем против Азербайджана, очень важны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Тренер команды-соперника оценила матчи, которые ее сборной предстоит провести с нашей командой в лиге Б отборочного раунда ЕВРО-2025. Она сказала, что две победы Турции над Азербайджаном создадут возможность для выхода в плей-офф:

«К играм с Азербайджаном мы подготовились на высоком уровне. Хоть мы и начали отборочный раунд с поражения от Швейцарии, нам удалось победить Венгрию. Сейчас матчи с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения реализации нашей мечты. Благодаря победе, которую мы одержим здесь, хотим отправиться в Баку в хорошем настроении. Мы можем победить и там и выйти в плей-офф».

Отметим, что первый матч между сборными Турции и Азербайджана состоится сегодня в Эрзинджане. Команды встретятся в Баку 4 июня.

İdman.biz

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