«Эти две игры, которые мы проведем против Азербайджана, очень важны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила главный тренер женской сборной Турции Неджла Гюнгёр Кырагасы.

Тренер команды-соперника оценила матчи, которые ее сборной предстоит провести с нашей командой в лиге Б отборочного раунда ЕВРО-2025. Она сказала, что две победы Турции над Азербайджаном создадут возможность для выхода в плей-офф:

«К играм с Азербайджаном мы подготовились на высоком уровне. Хоть мы и начали отборочный раунд с поражения от Швейцарии, нам удалось победить Венгрию. Сейчас матчи с Азербайджаном имеют большое значение с точки зрения реализации нашей мечты. Благодаря победе, которую мы одержим здесь, хотим отправиться в Баку в хорошем настроении. Мы можем победить и там и выйти в плей-офф».

Отметим, что первый матч между сборными Турции и Азербайджана состоится сегодня в Эрзинджане. Команды встретятся в Баку 4 июня.

İdman.biz