30 Мая 2024
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4 клуба из трех стран хотят купить азербайджанского футболиста

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 21:36
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4 клуба из трех стран хотят купить азербайджанского футболиста

Полузащитником сборной Азербайджана Джошгуном Диниевым интересуются 4 клуба.

İdman.biz сообщает, что об этом во время передачи "İdman Bizdə" заявил главный тренер "Сабаила" Шахин Диниев.

57-летний специалист рассказал, что его сын получил предложения из 3 стран:

"Джошгуна хотят 2 команды из Турции, по 1 команде из Польши и Южной Кореи. Я не знаю названий клубов. Никаких переговоров до игр сборной не будет. После матчей мы сосредоточимся на этих предложениях".

Отметим, что Диниев защищает честь турецкого клуба I лиги «Умраниеспор».

Эмин Ага

İdman.biz

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