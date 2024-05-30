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Шахин Диниев: "Они свободны в своем выборе" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 17:48
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Шахин Диниев: "Они свободны в своем выборе" - ВИДЕО

«У нас 28 игроков. Если вы спросите их, они дадут лучший ответ».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев, принявший участие в передаче «İdman Bizdə».

Опытный специалист рассказал об уходе из команды капитана клуба Адиля Нагиева. Он заявил, что уважает выбор игроков:

«Есть два подхода к вопросу ухода из команды. Кто-то покидает корабль, имея контракт, а другой покидает команду после окончания соглашения. Соглашение многих игроков, в том числе и мое, закончилось. У каждого есть выбор. Наши клубы Премьер-лиги не являются финансово слабыми. У каждого есть право выбора. Для кого-то естественно покинуть команду, которая ему не нравилась. На это также может повлиять уменьшение нашего бюджета. Я уважаю мнение каждого. Жизнь футболиста очень коротка. Они также стараются идти туда, где с финансами хорошо. Кто останется, а кто уйдет, это уже второй вопрос. У нас были контракты с тремя футболистами. Это Давид Гомис, Мади Кета и Сулейман Ахмедов. Они остаются. Контракты остальных истекли, и они свободны выбирать».

Эмин Ага

İdman.biz

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