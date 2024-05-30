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Публикация Джошгуна Диниева навредила ему - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 17:11
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Публикация Джошгуна Диниева навредила ему - ВИДЕО

«Есть две причины, по которым Джошгун остается в резерве».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил гость передачи "İdman Bizdə" ​​Шахин Диниев.

57-летний специалист объяснил причины, по которым его сын Джошгун часто оставался в запасе в середине сезона в турецком клубе «Умраниеспор»:

«После возвращения из сборной он получил травму. Он потерял 2 недели. Еще одной причиной стало назначение в «Коджаэлиспор» тренера Мустафы Гюрселя, который и привел его в клуб. Новый главный тренер также проявил больше доверия к своим игрокам. Руководству не понравилась публикация в инстаграме Джошгуна, который пожелал уходящему тренеру удачи. Я считаю это нормальным. Эти причины повлияли на его выступление. Но позже он вернулся в команду. В последних двух играх они выставили на поле команду 19-летних ребят, так как уже стало известно, что они будут играть в первой лиге и в следующем сезоне. Я бы назвал игру Джошгуна в первой половине очень хорошей, а во второй - средней. Это не было ни хорошо, ни плохо».

Отметим, что Диниев провел за команду «Умраниеспор» 30 игр. В этих матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Эмин Ага

İdman.biz

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