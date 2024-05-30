30 Мая 2024
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Яссин Бензия сделал свой выбор

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 15:56
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Яссин Бензия сделал свой выбор

Игрок "Карабаха" Яссин Бензия принял решение о своей дальнейшей карьере.

Как сообщает İdman.biz, эту информацию алжирская пресса получила от окружения 29-летнего полузащитника.

Бензия, который некоторое время назад заявил, что хочет вернуться в Европу, а затем заявил, что никуда не поедет, поскольку счастлив в "Карабахе", вновь передумал. Среди множества предложений, полученных Яссином, он решил отдать предпочтение азиатским странам.

Он будет выбирать между вариантами Саудовской Аравии и Катара. Недаром внимание алжирца вдруг переключилось на Азию. Арабские клубы выдвинули более высокие финансовые условия, чем в Европе.

Отметим, что Яссин забил 16 голов в 49 матчах текущего сезона.

İdman.biz

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