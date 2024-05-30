30 Мая 2024
RU

"Фенербахче" интересуется игроком "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 14:14
38
"Фенербахче" интересуется игроком "Карабаха"

Игрок «Карабаха» Леандро Андраде может продолжить карьеру в Турции.

İdman.biz сообщает, что полузащитник сборной Кабо-Верде является одним из игроков в поле интереса «Фенербахче».

Президент стамбульского клуба Али Коч заявил, что в прошлом сезоне возникла проблема на флангах. Кроме того, ожидается, что вингер «Фенербахче» Ирфан Джан перейдет в клуб Ла Лиги, а Душан Тадич - в «Аякс». Утверждается, что Леандро будет одним из двух игроков, которых клуб купит вместо них. Правый полузащитник, забивший 11 голов и 14 результативных передач в 36 матчах, недавно продлил контракт с «Карабахом», но стамбульский клуб заинтересован в его трансфере.

Отметим, что новый контракт, подписанный между «Карабахом» и Леандро в феврале этого года, рассчитан до лета 2027 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новый вратарь в "Араз-Нахчыване"
13:58
Азербайджанский футбол

Новый вратарь в "Араз-Нахчыване"

29-летний голкипер, подписавший годичный контракт, будет играть в команде до конца нового сезона
План подготовки "Сабаила" - ВИДЕО
13:41
Азербайджанский футбол

План подготовки "Сабаила" - ВИДЕО

Об этом сообщил принявший участие в передаче "İdman bizdə" главный тренер клуба Шахин Диниев
Шахин Диниев: "Я единственный, кто это знает" - ВИДЕО - ФОТО
13:07
Азербайджанский футбол

Шахин Диниев: "Я единственный, кто это знает" - ВИДЕО - ФОТО

Бывший главный тренер нашей сборной коснулся карьеры сына Джошгуна Диниева в Турции и рассказал о проблемах в сборной
Решение АФФА о плей-офф
12:45
Азербайджанский футбол

Решение АФФА о плей-офф

Первая игра плей-офф за участие во II лиге чемпионата Азербайджана запомнилась неприятным инцидентом

АФФА наказала переводчика футбольного клуба
12:41
Азербайджанский футбол

АФФА наказала переводчика футбольного клуба

Прошло заседание исполкома АФФА
ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ АФФА на матч "Нефтчи" - "Сабах"
12:29
Азербайджанский футбол

ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ АФФА на матч "Нефтчи" - "Сабах"

Дана правовая оценка произошедшим событиям в матче "Нефтчи" - "Сабах" в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

2 миллиона за азербайджанского футболиста
28 Мая 08:01
Азербайджанский футбол

2 миллиона за азербайджанского футболиста

Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в "Коджаэлиспоре"
Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК
27 Мая 18:41
Мировой футбол

Рекордсмены Лиги чемпионов - СПИСОК

В списке IFFHS 6 специалистов, участвовавших в финале как минимум 4 раза
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 Мая 20:13
Бокс

Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу