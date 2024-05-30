"Фенербахче" интересуется игроком "Карабаха"

Игрок «Карабаха» Леандро Андраде может продолжить карьеру в Турции.

İdman.biz сообщает, что полузащитник сборной Кабо-Верде является одним из игроков в поле интереса «Фенербахче».

Президент стамбульского клуба Али Коч заявил, что в прошлом сезоне возникла проблема на флангах. Кроме того, ожидается, что вингер «Фенербахче» Ирфан Джан перейдет в клуб Ла Лиги, а Душан Тадич - в «Аякс». Утверждается, что Леандро будет одним из двух игроков, которых клуб купит вместо них. Правый полузащитник, забивший 11 голов и 14 результативных передач в 36 матчах, недавно продлил контракт с «Карабахом», но стамбульский клуб заинтересован в его трансфере.

Отметим, что новый контракт, подписанный между «Карабахом» и Леандро в феврале этого года, рассчитан до лета 2027 года.

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