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Наша сборная сыграла вничью - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
30 Мая 2024 15:47
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Наша сборная сыграла вничью - ФОТО

Сборная Азербайджана U-19, провела контрольную встречу в рамках подготовки к товарищескому турниру, который пройдет в Молдове.

İdman.biz сообщает, что сборная сыграла с «Нефтчи-2».

Матч состоялся в тренировочном центре сборных U-19. Встреча завершилась со счетом 1:1. Ниязи Османов забил гол на 45+1-й минуте за сборную.

Отметим, что наша сборная с 3 по 11 июня примет участие в товарищеском турнире в молдавском Тирасполе. Команда сыграет с Казахстаном U-19 4 июня (игра начнется в 20:30 по бакинскому времени), с Турцией U-20 7 июня (18:00) и с Молдовой U-20 10 июня (20:30).

İdman.biz

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