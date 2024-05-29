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РЕШЕНИЕ ПФЛ по "Иревану"

Азербайджанский футбол
Новости
29 Мая 2024 18:03
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РЕШЕНИЕ ПФЛ по "Иревану"

Футбольный клуб «Иреван» не смог получить лицензию на участие в соревнованиях I лиги на следующий сезон, поскольку не соответствовал требованиям Лицензионной комиссии АФФА.

Как сообщает İdman.biz, помимо этого клуб направил электронное письмо в Профессиональную футбольную лигу, в котором сообщил, что 10-дневный срок, предоставленный каждому клубу для подачи апелляции, в данном случае использоваться не будет.

Принимая все это во внимание, Профессиональная футбольная лига приняла следующие решения, руководствуясь статьей 3 (Условия организации и проведения соревнований) Регламента сезона 2023-2024 годов Премьер-лиги Азербайджана, Кубка Азербайджана, Лиги дублеров и I лиги.

1. Футбольный клуб «Иреван» должен быть исключен из соревнований I Лиги, поскольку он не соответствует Лицензионным требованиям.

2. Клуб «Араз Саатлы», занявший в этом сезоне последнее место в I лиге, должен сразиться в матчах плей-офф с командой «Джабраил», занявшей второе место во II лиге, чтобы выступить в I лиге в следующем сезоне.

Дополнительная информация о деталях игр плей-офф будет представлена ​​на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

İdman.biz

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