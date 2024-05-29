Жуниньо: "Хотим завершить сезон золотым дублем"

«Я рад, что получил эту награду».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Карабаха» Олавио Жуниньо.

28-летний бразильский нападающий прокомментировал получение награды лучшего бомбардира сезона в Премьер-лиге Азербайджана. По словам южноамериканского форварда, 20 забитых им голов не только его труд:

«Все мои товарищи по команде помогли мне получить эту награду. Конечно также, я благодарен нашему главному тренеру и штабу».

Жуниньо также рассказал о финальной встрече Кубка Азербайджана с «Зирой», которая состоится 2 июня:

«Чемпионат завершен, и мы оформили наше чемпионство. Но впереди еще несколько дней. Наши тренировки продолжаются. Конечно, мы хотим завершить сезон золотым дублем. Постараемся это сделать. Наш соперник также провел хороший сезон. Тот факт, что они заняли второе место в чемпионате и вышли в финал кубка, показывает, насколько они успешны как команда. Это показывает, что финал будет непростой. Однако наша главная цель - победить. Мы хорошо подготовимся и подойдем к этой игре с максимальным вниманием».

Отметим, что финальный матч Кубка Азербайджана состоится 2 июня на Liv Bona Dea Arena.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz