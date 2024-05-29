В плей-офф чемпионата Азербайджана будет применяться VAR

Объявлены назначения матча плей-офф за выход во II лигу чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, сегодняшний матч «Шафа» - «Хайперс» проведет Кямаль Умудлу.

В матче, который пройдет на «АSCO Арене», также будет применяться VAR. Судьей VAR будет Рауф Аллахвердиев.

29 мая (среда)

17:00. «Шафа» - «Хайперс»

Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов

VAR: Рауф Аллахвердиев

АVAR: Кямран Байрамов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

«АSCO Арена»

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