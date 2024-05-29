В плей-офф чемпионата Азербайджана будет применяться VAR

Объявлены назначения матча плей-офф за выход во II лигу чемпионата Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, сегодняшний матч «Шафа» - «Хайперс» проведет Кямаль Умудлу.
В матче, который пройдет на «АSCO Арене», также будет применяться VAR. Судьей VAR будет Рауф Аллахвердиев.
29 мая (среда)
17:00. «Шафа» - «Хайперс»
Судьи: Кямал Умудлу, Муслим Алиев, Зохраб Аббасов, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Аллахвердиев
АVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Сеймур Салимли
«АSCO Арена»
İdman.biz