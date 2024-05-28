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Ренат Дадашов покинул "Хатайспор"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 16:05
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Ренат Дадашов покинул "Хатайспор"

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов покинул турецкий «Хатайспор».

Как сообщает İdman.biz, нападающий поделился информацией об этом в своем аккаунте в социальной сети.

Дадашов попрощался с болельщиками и поблагодарил "Хатайспор" за все.

Одноклубники Дадашова и болельщики «Хатайспора» написали положительные комментарии к посту.

Отметим, что Дадашов вернулся в швейцарский клуб «Грасхопперс», которому он принадлежит по контракту, поскольку срок аренды закончился. 25-летний футболист забил 6 голов в 31 игре Суперлиги Турции.

İdman.biz

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