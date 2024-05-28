Ренат Дадашов покинул "Хатайспор"

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов покинул турецкий «Хатайспор».
Как сообщает İdman.biz, нападающий поделился информацией об этом в своем аккаунте в социальной сети.
Дадашов попрощался с болельщиками и поблагодарил "Хатайспор" за все.
Одноклубники Дадашова и болельщики «Хатайспора» написали положительные комментарии к посту.
Отметим, что Дадашов вернулся в швейцарский клуб «Грасхопперс», которому он принадлежит по контракту, поскольку срок аренды закончился. 25-летний футболист забил 6 голов в 31 игре Суперлиги Турции.
İdman.biz