Ренат Дадашов покинул "Хатайспор"

Игрок сборной Азербайджана Ренат Дадашов покинул турецкий «Хатайспор».

Как сообщает İdman.biz, нападающий поделился информацией об этом в своем аккаунте в социальной сети.

Дадашов попрощался с болельщиками и поблагодарил "Хатайспор" за все.

Одноклубники Дадашова и болельщики «Хатайспора» написали положительные комментарии к посту.

Отметим, что Дадашов вернулся в швейцарский клуб «Грасхопперс», которому он принадлежит по контракту, поскольку срок аренды закончился. 25-летний футболист забил 6 голов в 31 игре Суперлиги Турции.

İdman.biz