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"Это фиаско для "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 14:30
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"Это фиаско для "Нефтчи"

"Это фиаско для "Нефтчи".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он высказал свое мнение по поводу того, что "Нефтчи" завершил сезон 2023/2024 на 5-м месте в Премьер-лиге Азербайджана и не смог попасть в еврокубки. По словам бывшего спортивного директора "черно-белых", в футболе случаются такие ситуации:

"Никогда не думал, что что-то подобное произойдет в последней игре против "Сабаха". "Нефтчи" не смог выйти в Лигу Европы. Такой результат не подходит "Нефтчи". Отсутствие последовательной игры можно объяснить многими причинами. Миодраг Божович должен был уйти уже давно. Он не был подходящим тренером для "Нефтчи". Черногорец не смог нести бремя этой команды. Хоть они и поздно приняли решение о его уходе, это правильный шаг".

Султанов заявил, что серьезных изменений в команде в новом сезоне не произошло:

"Все виноваты, никому нет оправдания. Главный виновник - главный тренер. Потому что он не смог должным образом использовать те возможности, которые у него были. Такие ошибки случаются в футболе. Главное - сделать из них выводы. Надеюсь, что в новом сезоне мы увидим еще один "Нефтчи", и они будут бороться за чемпионство".

Отметим, что "Нефтчи" потерял шансы попасть в еврокубки, проиграв "Сабаху" со счетом 0:1 в последнем туре Премьер-лиги.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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