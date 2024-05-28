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Почему Намика Алескерова и Мурада Хачаева не вызвали в сборную - ПРИЧИНА

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 13:59
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Почему Намика Алескерова и Мурада Хачаева не вызвали в сборную - ПРИЧИНА

Стала ясна причина, по которой некоторые игроки, являющиеся кандидатами в сборную Азербайджана, были исключены из объявленного состава на предстоящие матчи нашей сборной.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил тренер команды Ариф Асадов.

Он уточнил, что Намик Алескеров, Озан Джан Кёкчу и Мурад Хачаев не попали в список:

"Алескеров появился в стартовом составе лишь в двух последних играх своего клуба после возвращения после длительной травмы. Поскольку в состав были вызваны 2 игрока на каждую позицию, мы сочли необходимым дать шанс остальным. Ситуация с Озан Джаном Кёкчу та же. Он с нами давно, мы его знаем. На этот раз мы решили попробовать Вусала Искендерли. В «Сумгаите» мы обратили внимание на двух центральных защитников - Мурада Хачаева и Эльвина Бадалова. На этот раз мы привлекли в команду Бадалова. У нас еще 3 игрока в центре защиты".

Отметим, что в товарищеских матчах в Венгрии наша сборная встретится с Албанией и Казахстаном.

İdman.biz

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