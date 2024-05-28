28 Мая 2024
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Три потери в сборной

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 13:01
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Три потери в сборной

Сборная Азербайджана отправится на товарищеские игры в июне с тремя потерями.

İdman.biz сообщает, что травмированным игрокам нашей сборной придется пропустить матчи в Венгрии.

В состав команды не вошли полузащитники Эдди Исрафилов, Филип Озобич и нападающий Ренат Дадашов. У последнего микроповреждение. Ему следует начать лечение уже сейчас, чтобы быть полностью готовым к новому сезону.

Эдди вышел на игру последнего тура Премьер-лиги с помощью уколов. Это было связано с большой важностью матча для "Нефтчи". Озобич, у которого тоже травма, пропустит матчи против Албании и Казахстана.

Отметим, что наша сборная начнет готовиться к встречам 30 мая. Матчи пройдут 7 и 11 июня.

İdman.biz

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