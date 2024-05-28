Определено время начала сбора сборной

Определился план подготовки азербайджанской сборной.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил пресс-службе АФФА тренер нашей сборной Ариф Асадов.
Наша команда, которая в июне сыграет два товарищеских матча, начнет сборы 30 мая. Будут тренироваться игроки, которые недавно завершили сезон.
После трехдневного тренировочного процесса команда отдохнет. 3 июня наша сборная соберется вновь. С этого момента команда приступит к сбору в полном составе.
Отметим, что сборная Азербайджана встретится 7 июня с Албанией и 11 июня с Казахстаном. Оба матча пройдут в Венгрии.
İdman.biz