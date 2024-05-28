28 Мая 2024
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Определено время начала сбора сборной

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 11:28
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Определено время начала сбора сборной

Определился план подготовки азербайджанской сборной.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил пресс-службе АФФА тренер нашей сборной Ариф Асадов.

Наша команда, которая в июне сыграет два товарищеских матча, начнет сборы 30 мая. Будут тренироваться игроки, которые недавно завершили сезон.

После трехдневного тренировочного процесса команда отдохнет. 3 июня наша сборная соберется вновь. С этого момента команда приступит к сбору в полном составе.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится 7 июня с Албанией и 11 июня с Казахстаном. Оба матча пройдут в Венгрии.

İdman.biz

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