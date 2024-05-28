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Объявлен состав сборной Казахстана на матч с Азербайджаном

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 10:56
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Объявлен состав сборной Казахстана на матч с Азербайджаном

Объявлен состав сборной Казахстана.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Магомед Адиев определил игроков, которые сыграют в товарищеском матче против Азербайджана.

В сборную приглашены 28 игроков.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все — "Астана"), Еркин Тапалов, Роман Асранкулов, Руслан Валиуллин (все — "Тобол"), Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков (все — "Актобе"), Сергей Малий, Темирлан Ерланов (оба — "Ордабасы"), Адильхан Добай ("Жетысу"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Зуев ("Арсенал", Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все — "Ордабасы"), Максим Самородов, Рамазан Оразов, Арман Кенесов (все — "Актобе"), Исламбек Куат ("Астана"), Адилет Садыбеков ("Кайрат"), Ислам Чесноков ("Тобол");

Нападающие: Рамазан Каримов, Эльхан Астанов (оба — "Астана"), Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция).

Отметим, что матч Казахстан - Азербайджан, который состоится 11 июня, пройдет в Венгрии.

İdman.biz

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