Ариф Асадов: "Мы можем привлечь их в сборную после матча со Словакией"

"Во всех странах конец сезона. Борьба в Премьер-лиге Азербайджана также завершилась два дня назад".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

В интервью пресс-службе АФФА опытный специалист рассказал о программе сборов и высказал мнение о кадровом составе. Асадов сообщил, что подготовка начнется 30 мая. Однако он заявил, что в первые дни вся команда не соберется в полном составе:

"Впереди нас ждет только финальный матч национального кубка. Сезон для наших игроков, выступающих в Турции, завершен. Однако лиги, в которых выступают некоторые наши игроки продолжаются. Сезон наших игроков в чемпионатах, в которых они принимали участие, завершится с 30 мая по 1 июня. Они примут участие в сборах. 2 июня будет выходным. Однако с 3 июня мы приступим к тренировкам в полном составе. Игроки "Карабаха" и "Зиры" Антон Кривоцюк и Муса Гурбанлы присоединятся к команде 3 июня. Если полузащитник Эмиль Мустафаев прибудет в Баку раньше времени, он сможет участвовать в тренировках с 30 мая. Другой полузащитник, Вусал Искендерли, готовится уже несколько дней".

53-летний тренер добавил, что 3 члена сборной U-21 могут быть вызваны в основную сборную на второй товарищеский матч против Казахстана в июне:

"Мы сочли целесообразным набрать по два игрока на каждую позицию. Мы не собрали большой состав, чтобы никто не остался в стороне. Мы хотим дать шанс всем, кто есть в команде. Планируется дополнительный резерв из 24 игроков. Из игроков до 21 года вратарь Юсиф Иманов, защитник Джалал Гусейнов и нападающий Нариман Ахундзаде войдут в состав нашей основной сборной в товарищеском матче со сборной Словакии 7 июня. При необходимости мы можем привлечь их в сборную А после матча со Словакией".

Ариф Асадов добавил, что из-за травм выбыли из состава 3 игрока:

"У нападающего Рената Дадашова микротравма. Ему следует начать лечение уже сейчас, чтобы он был полностью готов к новому сезону. Посоветовавшись с врачом, мы решили не звонить ему и дать возможность полечиться. У полузащитника Эдди Исрафилова тоже проблема с травмой. Поскольку игра в последнем туре Премьер-лиги имела большое значение для "Нефтчи", Исрафилов отправился на матч с помощью уколов. Мы не включили в команду его и еще одного травмированного полузащитника Филиппа Озобича".

Он уточнил, что некоторые игроки не были приглашены и в состав вошли 4 вратаря:

"После возвращения после длительной травмы нападающий Намик Алескеров появился в стартовом составе только в двух последних играх своего клуба. Поскольку на каждую позицию было вызвано по два игрока, в этот раз мы сочли необходимым дать шанс другим. Такая же ситуация и с Озаном Джаном Кокчу. Он с нами давно, мы его знаем. На этот раз мы решили попробовать Вусала Искендерли. В "Сумгаите" наше внимание привлекли два центральных защитника - Мурад Хачаев и Эльвин Бадалов. На этот раз мы привлекли в команду Бадалова. У нас еще 3 игрока в центре защиты. Поскольку сейчас конец сезона, усталость игроков - это нормально. Учитывая это, мы на всякий случай разослали приглашения 4 голкиперам. Они также являются теми, кто получает много шансов сыграть в командах своих клубов".

Отметим, что сборная Азербайджана проведет два товарищеских матча. 7 июня в 21:00 по бакинскому времени она начнет игру с Албанией, а 11 июня - в 18:00 - с Казахстаном. Обе игры пройдут на стадионе "Haladas SportKomplexum" в Сомбатхее, Венгрия.

İdman.biz