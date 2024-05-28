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2 миллиона за азербайджанского футболиста

Азербайджанский футбол
Новости
28 Мая 2024 08:01
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2 миллиона за азербайджанского футболиста

Азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев не оправдал ожиданий в «Коджаэлиспоре».

İdman.biz сообщает, футболист нашей сборной летом что может покинуть команду.

Клуб установил трансферную цену за нападающего сборной Азербайджана в 2 миллиона евро. Отмечается, что Рамиль, перешедший зимой из "Бурирама" (Таиланд) в клуб из Измита, является самым дорогим игроком команды. Шейдаев, не показавший за оплаченную сумму желаемой игры, не против ухода из «Коджаэлиспора». Наш соотечественник столкнулся с серьезной критикой со стороны местной прессы и болельщиков.

Отметим, что «Коджаэлиспор», выступая в 1-й лиге Турции, не смог справиться с задачей выхода в Суперлигу. Команда проиграла «Чоруму» в плей-офф.

İdman.biz

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