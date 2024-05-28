Футбольный клуб «Иреван» прекратил свою деятельность.

Как сообщает İdman.biz, такое решение было принято из-за того, что не были соблюдены критерии лицензирования на следующий сезон.

Выступая в I лиге чемпионата Азербайджана по футболу, «Иреван» завершил сезон на 8-м месте с 27 очками. Несколько игроков команды, имена которых упоминалось в играх, пожизненно отстранены от футбола. Кроме того, АФФА предупредила клуб, что он не выполнил условия контракта, подписанного с игроками и тренерами.

Отметим, что на вчерашнем заседании лицензионной комиссии было объявлено, что «Иреван» не соответствует требованиям для участия в 1-й лиге.

İdman.biz