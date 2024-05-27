Эмин Махмудов: "Мне очень стыдно" - ФОТО

«Вы не заслуживаете такого результата».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов на своей странице в Instagram.

Махмудов извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды:

«Дорогие болельщики «Нефтчи», я уже несколько дней как хочу вам написать. Но только сейчас нашел в себе силы и уверенность, и взываю к вам. Я знаю, вам сейчас очень грустно. Мы не смогли оправдать ваши ожидания. Мы не смогли дать вам то, что вы хотели. Хочу, чтобы вы знали: мне очень стыдно не только за последнюю игру, но и за сезон в целом. Как капитан семьи «Нефтчи», я прошу прощения за то, что заставил вас пережить такое!».

Отметим, что «Нефтчи» завершил сезон 2023/2024 на 5-м месте и не попал в еврокубки.

İdman.biz