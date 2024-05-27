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РЕШЕНИЕ "Габалы" по Кахаберу Цхададзе

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 18:12
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РЕШЕНИЕ "Габалы" по Кахаберу Цхададзе

«Габала» подписала новый контракт с главным тренером Кахабером Цхададзе.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, соглашение, заключенное с 55-летним грузинским специалистом на новых условиях, рассчитано сроком на 3 года.

Цхададзе и его помощник Георгий Чихрадзе будут работать в Габале до лета 2027 года.

25 февраля 2024 года Цхададзе был назначен главным тренером «красно-черных». До этого он тренировал «Стандарт» (2008) и «Интер» (2009-14) в Азербайджане, «Локомотив» (Тбилиси, 2001-02), «Динамо» (Тбилиси, 2005-06, 2021-22), «Сиони» (2006-07) в Грузии, «Кайрат» (2016-17), «Ордабасы» (2018-20), «Каспи» (2022-23) в Казахстане, молодежную (2009) и основную (2015-16) сборную Грузии.

İdman.biz

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