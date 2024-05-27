"Мы одни из сильнейших на чемпионате Европы" - ВИДЕО

«Наша подготовка началась два месяца назад. Поскольку это происходит накануне финала чемпионата, мы тренируемся с перерывами».

Как сообщает İdman.biz, об этом на открытой тренировке для прессы заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев.

Он обнародовал свои мысли перед чемпионатом Европы. По словам опытного специалиста, в команде все в порядке:

«Завтра наша последняя тренировка в Баку. Мы готовы. У нас нет проблем. Нас ждут трудные игры. Я верю, что мы увидим плоды подготовки. Мы в сложной группе. В то же время находимся на втором месте в мировом рейтинге. Мы одна из сильнейших команд. Наша цель пройти группу без травм».

Он сказал, что они проанализировали Францию и Италию:

«Они хорошие соперники. Но есть и слабые стороны. Мы будем над ними работать и покажем себя с хорошей стороны. Мы более быстрая и легкая команда. Техника в команде тоже сильная. На мой взгляд, мы должны использовать эти преимущества, чтобы добиться результатов. Если мы сделаем это, то сможем пойти дальше. Это наша главная цель. После каждого чемпионства и наши болельщики, и руководство ставят перед нами цель сыграть в финале. Потому что мы последние чемпионы Европы. Я думаю, мы справимся с этим.

Я бы не хотел сравнивать команду 2022-го года с нынешней. Эта команда не слабая, у нас сильный состав. Есть несколько игроков, которых мы добавили в команду и сделали ее сильнее. Наши игроки участвуют в этих соревнованиях уже несколько лет и чувствуют себя более подготовленными».

Отметим, что наша сборная будет выступать на чемпионате Европы с 1 по 8 июня.

Эмин Ага

İdman.biz