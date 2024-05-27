Талех Насибов: "Мы хотим защитить свой титул на чемпионате Европы" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Вице-президент Федерации мини-футбола Азербайджана ответил на вопросы журналистов на открытой тренировке национальной сборной.

İdman.biz сообщает, что представитель организации озвучил цель команды на чемпионате Европы и рассказал о планах на будущее.

- Как вы оцениваете подготовку к чемпионату Европы?

- Наша сборная провела хороший сбор в Черногории и выиграла мини-турнир. Мы хотим защитить титул, который завоевали в 2022 году. Будет сложно, но мы сделаем все возможное. Мы обеспечили сборную всем. На чемпионат Европы в Сараево мы едем лидерами. Другие команды смотрят на Азербайджан по-другому. Они нас хорошо проанализировали. Все футболисты выступали в Мини-футбольной лиге. Игры лиги также транслировались в прямом эфире на нашем YouTube канале. Это значит, что у других участников есть возможность хорошо нас проанализировать. Мы находимся в одной группе с Бельгией, Францией и Италией. Мы надеемся победить и вернуться с трофеем.

- Когда планируется строительство тренировочной базы и стадиона для сборной?

- На все это нужны средства. План есть, проект разрабатывается. Информация об этом будет предоставлена в ближайшее время.

- Если вы станете чемпионом Европы, можно ли ускорить эту работу?

- Чемпионство окажет на это большое влияние.

- Будет ли считаться успехом, если вы выиграете серебряную или бронзовую медаль?

- Каждый спортсмен, отправляясь на международные соревнования, должен думать о золотой медали. Есть вид спорта, где все 3 места являются успехом. Я считаю, что чемпионство - это большое достижение. Другие места не очень радуют. Мы заслуживаем лучшего. Все игроки понимают ответственность и думают только о первом месте. Я надеюсь, что мы сможем это сделать.

- Что вы думаете сделать для развития мини-футбола в регионах?

- Как подчеркнул президент Федерации Орхан Мамедов, мы работаем над увеличением количества клубов в регионах. Мы хотим формировать команды по возрастным группам. В следующем году пройдут чемпионаты мира и Европы U-23. Мы тоже начнем готовить команду на этот турнир.

Эмин Ага

İdman.biz