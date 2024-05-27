Историческое достижение Эмина Махмудова

Эмин Махмудов вошел в историю «Нефтчи».
Как сообщает İdman.biz, 31-летний полузащитник стал игроком, который выступал за «черно-белых» больше всех в чемпионатах Азербайджана.
Это произошло после матча XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана. Домашняя игра против «Сабаха» стала для Эмина 183-м матчем чемпионата в составе «Нефтчи».
Он оставил позади Игоря Гетмана, который уже много лет являлся рекордсменом бакинского клуба. В составе «Нефтчи» бывший защитник провел 182 матча в чемпионатах. Хотя Махмудов повторил этот рекорд в XXXI туре, в следующих 4-х матчах он не участвовал.
Отметим, что Эмин, выступающий за «Нефтчи» с 2017 года, забил 41 гол в 183 матчах.
İdman.biz