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Историческое достижение Эмина Махмудова

Азербайджанский футбол
Новости
27 Мая 2024 14:07
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Историческое достижение Эмина Махмудова

Эмин Махмудов вошел в историю «Нефтчи».

Как сообщает İdman.biz, 31-летний полузащитник стал игроком, который выступал за «черно-белых» больше всех в чемпионатах Азербайджана.

Это произошло после матча XXXVI тура Премьер-лиги Азербайджана. Домашняя игра против «Сабаха» стала для Эмина 183-м матчем чемпионата в составе «Нефтчи».

Он оставил позади Игоря Гетмана, который уже много лет являлся рекордсменом бакинского клуба. В составе «Нефтчи» бывший защитник провел 182 матча в чемпионатах. Хотя Махмудов повторил этот рекорд в XXXI туре, в следующих 4-х матчах он не участвовал.

Отметим, что Эмин, выступающий за «Нефтчи» с 2017 года, забил 41 гол в 183 матчах.

İdman.biz

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