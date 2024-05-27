Эльвин Джафаргулиев: "Постараюсь больше не допускать таких случаев"

«Мы хорошо выступили в сезоне».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев.

Игрок прокомментировал сезон 2023/2024, в котором они завоевали золотую медаль Премьер-лиги Азербайджана. По словам Джафаргулиева, год у них был отличный:

«Впереди нас ждет финал Кубка Азербайджана. Мы сосредоточили на этом все свое внимание. Еще ничего не закончилось. «Зира» - достаточно опытная команда. Мы хотим сделать все возможное, чтобы выиграть этот матч и завоевать трофей. Поздравляю всех наших болельщиков, тренерский состав и руководство с тем, что мы стали чемпионами страны. Я думаю, что это было наше право и, в конце концов, нам это удалось».

Джафаргулиев заявил, что пока рано говорить о Лиге чемпионов:

«Конечно, мы будем работать на хороший результат и в этих матчах. Мы будем подходить к каждой игре более ответственно и принципиально. Верим, что добьемся побед и установим новые достижения в следующем сезоне».

Он также прокомментировал свое агрессивное поведение по ходу сезона:

«Я работаю над собой. Постараюсь больше не допускать таких случаев».

Отметим, что "Карабах" встретится с "Зирой" в финале Кубка Азербайджана 2 июня.

Банучичак Гусейнли

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