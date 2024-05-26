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"Трансферами занимаются менеджеры и руководство клуба"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 23:21
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"Трансферами занимаются менеджеры и руководство клуба"

"Мы очень счастливы. Для нас это был очень успешный и отличный сезон».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов.

Свое мнение он выразил после церемонии награждения сезона 2023/2024, где они завоевали золотую медаль Премьер-лиги Азербайджана. По словам Байрамова, хотя были те, кто в них не верил в начале сезона, в итоге они проявили себя:

"Мы заслужили стать чемпионами в 11-й раз. Сезон был непростым, было сложно. Когда чемпионат стартовал, мы были на втором и третьем месте. Но позже собрались. И показали всю свою силу».

Отвечая на вопрос о том, останется ли он в "Карабахе", игрок подчеркнул, что этими вопросами занимается руководство клуба:

"Я не хочу ничего говорить о трансфере. Менеджеры и руководство клуба заняты такими вопросами. Поживем увидим".

По словам Торала, "Карабах" лостойно представит нашу страну в Лиге чемпионов:

"Мы будем работать усерднее и хорошо бороться".

Он также прокомментировал непопадание «Нефтчи» в еврокубки:

«В футболе случаются такие ситуации. Неясно, как сложится наша судьба в следующем сезоне. Такие вещи бывают в футболе».

Отметим, что «Нефтчи» завершил Премьер-лигу на 5-м месте.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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