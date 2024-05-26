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"Мы знаем, что нас ждет"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 23:12
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"Мы знаем, что нас ждет"

«У нас было трудное начало сезона».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Бахлул Мустафазаде.

Он оценил сезон 2023/2024, завершившийся чемпионством в Премьер-лиге Азербайджана. По словам Мустафазаде, позже они собрались и начали играть хорошо:

«В конце концов, все закончилось хорошо. Нас ждет очень сложная игра с «Зирой» в Кубке Азербайджана. Они могут хорошо защищаться. Поэтому мы осознаём, что нас ждёт. Мы подготовимся соответствующим образом. Хотим извлечь уроки из ошибок, которые допустили в этом сезоне, и добиться большего успеха в Лиге чемпионов. Будем работать для этого».

Отметим, что "Карабах" встретится с "Зирой" в финале Кубка Азербайджана 2 июня.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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