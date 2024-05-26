27 Мая 2024
RU

Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 22:14
173
Награжден чемпион Азербайджана - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония награждения победителей сезона-2023/24 Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие было организовано на "Азерсун Арене" после матча "Араз-Нахчыван" - "Карабах".

Лучших в сезоне наградили президент АФФА Ровшан Наджаф, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев и исполняющий обязанности президента ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Сначала награда была вручена лучшему бомбардиру Премьер-лиги Олавио Жуниньо. Бразильский нападающий, забивший 20 голов в составе "Карабаха", получил специальную награду.

В завершение на трибуну были приглашены игроки чемпиона «Карабаха». Каждый футболист выходил на трибуну под звуки своей любимой музыки. Члены команд и административный состав были награждены золотыми медалями.

Мероприятие завершилось фейерверком.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Трансферами занимаются менеджеры и руководство клуба"
26 Мая 23:21
Азербайджанский футбол

"Трансферами занимаются менеджеры и руководство клуба"

"Для нас это был очень успешный и отличный сезон"
"Мы знаем, что нас ждет"
26 Мая 23:12
Азербайджанский футбол

"Мы знаем, что нас ждет"

"Хотим извлечь уроки из ошибок, которые допустили в этом сезоне, и добиться большего успеха в Лиге чемпионов"
Команда Дадашова осталась в Суперлиге
26 Мая 22:44
Азербайджанский футбол

Команда Дадашова осталась в Суперлиге

"Хатайспор", за который он играет, справился с этой задачей в последнем туре
"Я хочу видеть более амбициозную команду"
26 Мая 22:11
Азербайджанский футбол

"Я хочу видеть более амбициозную команду"

"Все зависит от встречи с руководством клуба"
Гурбан Гурбанов: "Нас не интересует, что он говорит"
26 Мая 21:40
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Нас не интересует, что он говорит"

"Когда человек делает каждый шаг, он должен думать о своей нации и народе"
Завершился сезон в Премьер-лиге Азербайджана - ВИДЕО
26 Мая 21:25
Азербайджанский футбол

Завершился сезон в Премьер-лиге Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня завершился футбольный сезон Премьер-лиги Азербайджана 2023/2024

Самое читаемое

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО
24 Мая 19:46
Борьба

Жаля выиграла золото, Эльнура - серебро - ФОТО

В Баку продолжается чемпионат Европы по борьбе U-23
Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз
25 Мая 14:17
Паралимпизм

Ламия Велиева стала чемпионкой мира в 4-й раз

Параатлет сборной Азербайджана Ламия Велиева стала чемпионкой мира
Мечты сбываются в Абу-Даби
24 Мая 10:20
Дзюдо

Мечты сбываются в Абу-Даби

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби стал самым успешным за всю историю сборной Азербайджана
Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ
25 Мая 21:20
Азербайджанский футбол

Завоевавшие право играть в еврокубках - КЛУБЫ

Определились клубы, которые будут представлять нашу страну в еврокубках в сезоне 2024/2025