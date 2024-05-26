"Поздравляю "Карабах" с чемпионством и желаю нашим клубам успешного выступления в Европе".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции, состоявшейся после матча с "Карабахом" (2:2) в 36-м туре Премьер-лиги.

- В прессе пишется о том, что вы покидаете "Араз Нахчыван". Была ли сегодняшняя ничья с «Карабахом» ответом на все это?

- Когда я приехал сюда, моя просьба была о том, чтобы мы подписали контракт на два месяца. Потому что мне хотелось увидеть ситуацию в команде. На самом деле руководство хотело подписать контракт на срок больше года. Пресса пытается меня отослать. Но слово руководства важнее.

- Есть ли у вас идея продолжить работу в команде?

- У меня тоже есть свои требования. Я хочу видеть более амбициозную команду. Если мои пожелания будут учтены, клуб мне подойдет. Как и в «Габале», здесь слово должно быть за мной. Все зависит от встречи с руководством клуба.

- Как вы встретили вылет «Габалы» из Премьер-лиги?

- Я очень разочарован. Футбол показывает, что важно все ценить и держать игроков в команде. Мы рискнули, и это не сработало. «Габала» - солидный клуб с хорошим руководством. Я верю, что они снова вернутся в Премьер-лигу.

- Чего не хватает, чтобы «Араз Нахчыван» смог выступать в еврокубках?

- ⁠Первые туры показали, что команда способна показывать хороший футбол. Но резервных сил нет. Нужен укомплектованный состав. В этом случае мы можем противодействовать ротациям.

İdman.biz