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Гурбан Гурбанов: "Нас не интересует, что он говорит"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Мая 2024 21:40
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Гурбан Гурбанов: "Нас не интересует, что он говорит"

«Поздравляю своих футболистов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист прокомментировал матч с «Аразом Нахчываном» в последнем - XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана, завершившийся со счетом 2:2: «Игра была спокойной. Мне это было очень приятно. В последних играх у нас были неприятные моменты, команда пропустила много голов. Некоторые игроки состава впервые почувствуют радость чемпионства. Спасибо, что были с нами в играх чемпионата.

- Что вы можете сказать о финальном матче Кубка Азербайджана?

– Возможно, игрокам хотелось больше отдыхать. Финальный матч кубка нас ждет через 1 неделю. Но они профессионалы и такие игры бывают не всегда. Нашу команду ждет интересная и насыщенная встреча. «Зира» завершила чемпионат на втором месте и приобрела большой опыт. В последних матчах команда играет дисциплинированно.

- Что пожелаете клубам в следующем сезоне?

- Удачи, здоровой конкуренции и больших успехов.

- С обвинениями в адрес клуба и вашего брата Мусы выступил менеджер Андрея Лунева. Планируете ли вы предпринять какие-либо юридические действия по этому поводу?

- Никоим образом. Нет никаких нюансов, о которых стоит беспокоиться. Почему мы должны беспокоиться? Вы нас знаете. Наш успех очевиден. Мы не опускаем имидж клуба. Когда человек делает каждый шаг, он должен думать о своей нации и народе. Он всегда должен создавать положительное мнение о своей нации. Нас не интересует, что кто-то говорит сегодня. Против нас было много провокаций. Подобные случаи встречались как в Европе, так и в Баку. Но мы делаем свою работу и смотрим в будущее.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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