Клуб Саудовской Аравии заявил об интересе к Луневу

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев заинтересовал "Аль-Фейху".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер саудовского клуба Вук Рашович.

В интервью российской прессе сербский специалист рассказал, что они обсуждали кандидатуру Лунева:

"Могу сказать, что Андрей хороший вратарь. Я не обладаю полной информацией о деталях переговоров. Мы были бы рады увидеть его в «Аль-Фейхе». Мы обсуждали кандидатуру Лунева, но пока ничего определенного".

Отметим, что Лунев выступает в составе "Карабаха" с августа прошлого года. Контракт российского вратаря с агдамским клубом истекает по окончании сезона. Хотя чемпион Азербайджана и предложил Андрею новый контракт, окончательного ответа он не получил.

İdman.biz