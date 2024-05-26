«Я очень рад, что мы выиграли».

Об этом İdman.biz заявил игрок «Сабаха» Юсиф Иманов.

Он прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Нефтчи» в последнем туре азербайджанской премьер-лиги. По словам 22-летнего вратаря, сыгравшего главную роль в победе своей команды и квалификации в еврокубки, их целью на «Нефтчи Арене» было завоевание трех очков:

«Наконец-то мы достигли своей цели. Сезон был насыщен взлетами и падениями для команды и в то же время для меня. Но концовка получилась хорошей. Наша радость не знает границ. Мы будем полны решимости победить в новом сезоне. Сделаем все возможное для этого и достойно представим нашу страну в Европе».

Отметим, что «Сабах» завершил сезон на 3-м месте и вышел в Лигу Конференций.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz