«Я очень рад, что мы выиграли».
Об этом İdman.biz заявил игрок «Сабаха» Юсиф Иманов.
Он прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Нефтчи» в последнем туре азербайджанской премьер-лиги. По словам 22-летнего вратаря, сыгравшего главную роль в победе своей команды и квалификации в еврокубки, их целью на «Нефтчи Арене» было завоевание трех очков:
«Наконец-то мы достигли своей цели. Сезон был насыщен взлетами и падениями для команды и в то же время для меня. Но концовка получилась хорошей. Наша радость не знает границ. Мы будем полны решимости победить в новом сезоне. Сделаем все возможное для этого и достойно представим нашу страну в Европе».
Отметим, что «Сабах» завершил сезон на 3-м месте и вышел в Лигу Конференций.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz