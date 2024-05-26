«Этот год был для нас очень трудным».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Сабаха" Ниджат Мехбалыев.

24-летний вратарь прокомментировал победу со счетом 1:0 над «Нефтчи» в последнем туре азербайджанской премьер-лиги. По словам Мехбалыева, в течение года в команде сменилось несколько главных тренеров:

«Нам было очень сложно. На данный момент я не могу выразить свои слова из-за победы. Я очень взволнован. Мы вышли на поле только и только для того, чтобы побеждать. Для нас это был вопрос жизни и смерти. Мы не думали ни о чем другом. Но были нацелены на победу».

В новом сезоне он не намерен менять «Сабах», с которым связан по контракту:

«Я не думаю переходить куда-то еще».

Отметим, что «Сабах» завершил сезон на 3-м месте и вышел в Лигу Конференций.

Банучичак Гусейнли

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