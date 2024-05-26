Анатолий Нуриев оценил инцидент в конце игры как нормальный

«Мы верили, что победим».

Об этом İdman.biz заявил полузащитник «Сабаха» Анатолий Нуриев.

Игрок сборной Азербайджана оценил победу со счетом 1:0 над «Нефтчи» в последнем туре Премьер-лиги и выход в Лигу конференций:

«Наша команда боролась очень хорошо. Да, я на поле провел мало времени, но наши игроки выступили хорошо. Мы создали много моментов для реализации гола. В конце игры произошел небольшой инцидент. Это нормально в футболе. Мы верили, что сможем выйти в еврокубки. Эту задачу мы выполнили».

Отметим, что «Сабах» завершил сезон на 3-м месте.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz