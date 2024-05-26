"Если мы добьемся хороших результатов в играх с Турцией, наши шансы возрастут"

Интервью главного тренера женской сборной Азербайджана по футболу Сиясета Аскерова сайту İdman.biz.

- 31 мая и 4 июня в рамках отборочного раунда ЕВРО-2025 вам предстоит встретиться со сборной Турции. Что для вас было приоритетом при формировании сборной?

- Мы стараемся смотреть все игры футболисток сборной. Большинство из них играют в турецкой Суперлиге. Мы обращаем внимание на то, получают ли они место в основном составе, сколько играют. Мы держим каждого под контролем. Очень важно выступать в своих клубах. Чем больше они будут на поле, тем лучше выступят в сборной.

- Выездная встреча пройдет в Эрзинджане. Может ли сборная Турции, играющая здесь впервые, испытать какие-либо трудности?

- Основная причина, по которой турки играют в Эрзинджане, - привлечь на трибуны больше болельщиков. Для них это преимущество. Основная цель - держать нас под давлением. Но я не думаю, что для нас это будет проблемой. Потому что мы всегда уделяем внимание нашей игре. Мы максимально готовимся к нашим матчам. Играть в футбол при полных трибунах - это для нас преимущество. Это не будет проблемой. Большинство наших девушек, живущих жизнью легионеров, привыкли играть в такой атмосфере.

- Какая цель в матчах с Турцией?

- Эти игры определят наше положение в группе. И выездные, и домашние игры очень важны. Мы постараемся набрать максимальное количество очков. Но знаем, что это будет сложно. Как и мы, они также поднялись из Лиги С в Лигу B. К этим играм они готовятся по максимуму. Если у нас есть шанс выйти в плей-офф, то эти два матча очень важны для нас. Нам нужно максимальное количество очков. Если нет, то постараемся заработать хотя бы 1 очко в каждой из двух игр.

- Не будет ли сложно собрать девушек после поражения от Швейцарии в Баку со счетом 0:4?

- Мы знали, что Швейцария будет лидером в нашей группе. Качество этой команды высокое. Нам не хотелось проигрывать с таким счетом дома. Но это сам по себе опыт. Перед этим матчем мы боролись до конца в выездной игре с Венгрией и заработали 1 очко. Там девушки потеряли много сил. Мы не смогли полностью восстановиться к игре со Швейцарией. Нам важно, как мы выйдем из группы, как выйдем в плей-офф. Девушки тоже прекрасно понимают суть этого.

- Как вы думаете, у нас есть шанс выйти из группы?

- Если мы добьемся хороших результатов в играх с Турцией, наши шансы возрастут. После этих матчей дополнительным преимуществом будет то, что мы сыграем дома с Венгрией. Наша цель - решить свою судьбу в группе в лучшую сторону перед игрой с Венгрией.

Эмин Ага

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