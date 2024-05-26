Вратарь "Нефтчи" извинился перед болельщиками

«Я глубоко извиняюсь перед болельщиками за неудачный результат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь «Нефтчи» Иван Бркич.

Хорватский вратарь не скрыл разочарования после последнего тура Премьер-лиги. Бакинский представитель завершил сезон поражением от «Сабаха» со счетом 0:1 без призового места и квалификации в еврокубки. 29-летний хорватский вратарь заявил, что по этой причине ему нечего сказать:

«Я не хочу говорить слишком много. Это футбол, все возможно. Могу только сказать, что очень сожалею о результатах».

Отметим, что «Нефтчи» завершил сезон на 5-м месте.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz