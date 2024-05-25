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ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ Шахина Диниева на слухи о денежном вознаграждении

Азербайджанский футбол
Новости
25 Мая 2024 23:18
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ЖЕСТКАЯ РЕАКЦИЯ Шахина Диниева на слухи о денежном вознаграждении

"Это была напряженная игра. Моя команда не хотела проигрывать».

Как сообщает İdman.biz, об этом после матча с "Зирой" заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Опытный специалист прокомментировал поражение со счетом 0:1 в XXXVI туре Премьер-лиги Азербайджана:

«Отсутствие Педро Нуно создало нам проблему в атаке. Мы показали характер с 10 футболистами. Забить ничейный гол не смогли. Поздравляю «Зиру». Узнавайте все у меня, а не у "желтой прессы". Я много лет занимаюсь футболом и всех знаю».

Шахин Диниев оценил игру команды по итогам сезона:

«В прошлом сезоне эта команда заняла 9-е место. Если бы мы были 10-ми в этом году, я был бы неудачником. Если бы так, я был бы не один. Куда бы я ни уходил, я уходил сам. Меня никогда не увольняли. В футболе необходимо три года. Решение за руководством. Я честно выполнил свою работу. Во второй день недели состоится заседание Совета директоров клуба. Я буду уважать все, что они решат».

Главный тренер «Сабаила» ​​рассказал, что денежных предложений от других команд за победу они не получали:

«Ничего подобного не было. Клянусь детьми, что такого нет. С нами такого быть не может».

Отметим, что «Сабаил» завершил сезон на 7-м месте с 42 очками.

İdman.biz

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